Cuba derrota China no vôlei feminino A seleção cubana feminina de vôlei venceu, nesta quarta-feira, a China pela terceira rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Atenas. As cubanas marcaram 25/19, 22/25, 15/25, 25/21 e 15/13 e conquistaram a segunda vitória. As chinesas perderam pela primeira vez na competição.