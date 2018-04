Cuba é ouro no beisebol olímpico Cuba confirmou o favoritismo e conquistou, nesta quarta-feira, a medalha de ouro no beisebol, ao bater a Austrália na final por 6 a 2. É o terceiro título olímpico dos cubanos desde 1992. O Japão ficou com o bronze: venceu o Canadá por 11 a 2. Os campeões na olimpíada de Sydney foram os Estados Unidos, que sequer conseguiram se classificar para Atenas-04.