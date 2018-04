Cuba está em vantagem no boxe Cuba, com onze vitórias e uma derrota, e Rússia, com dez vitórias e duas derrotas, dominam amplamente o torneio olímpico de boxe, que teve nesta quinta-feira as rodadas de oitavas-de-final nas categorias 64, 69 e 81 quilos. A única derrota cubana foi justamente contra um russo. O bicampeão mundial dos 81 quilos, Evgeny Makarenko, passou por Yohan Pablo Hernandez, por 30 a 18, nos 81 quilos. A Rússia teve uma derrota nos 64 quilos, com Alexander Maletin perdendo para o francês Willy Blain, por 28 a 20. E levou um susto nos 69 quilos, quando o bicampeão olímpico Oleg Saitov venceu Mohame Hikal, do Egito, apenas por 18 a 17. Nos 69 quilos, Lorenzo Aragón, de Cuba, o grande rival de Saitov, derrotou Vanes Martirosyan, dos Estados Unidos, por 20 a 11. Outra surpresa do dia foi a vitória de Ahmed Ismail, do Egito, sobre o canadense Trevor Stewardosn, por 38 a 22.