Cuba reverencia estrelas olímpicas O governo e o povo cubano preparam uma grande festa para marcar a despedida de três legendas do esporte mundial: a velocista Ana Fidelia Quirot, a jogadora de vôlei Mireya Luis e o pugilista Félix Savón. A festa de despedida dos três atletas está marcada para o dia 2 de março, e coincide com o 40º aniversário de fundação do célebre Instituto Nacional de Desportes de Cuba. Aos 37 anos, Quirot é admirada pelos cubanos tanto pelo seu desempenho nas pistas, quando por sua valentia. Chamada de ?Tormenta do Caribe?, Quirot foi recordista nos 400 e 800 metros. Mireya Luis, de 33 anos, é considerada a melhor atacante do volei mundial. Durante muitos anos foi capitã da seleção cubana e conquistou nada menos que três medalhas de ouro consecutivas. Savón, também de 33 anos, é tricampeão olímpico, e, ao lado de Teófilo Stevenson, é uma das figuras mais emblemáticas do esporte cubano. Na festa de despedida, também será divulgado o resultado da pesquisa popular feita em Cuba, que vai escolher os 100 desportistas do século XX no país.