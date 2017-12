Cuba sofre com novo pedido de asilo A ginasta cubana Janerky de la Peña, que disputou o Mundial de Ginástica, em Anahien, na Califórnia, abandonou a delegação de seu país nesta segunda-feira e pediu asilo político nos Estados Unidos. A ginasta se une assim a outros dois colegas seus que também pediram asilo ao governo norte-americano. De la Peña, de 20 años, foi auxiliada pelo tio de Michel Brito Ferrer, o primero dos ginastas cubanos a pedir asilo, no dia 17 de agosto. No dia seguinte, foi a vez de Charles León Tamayo. O avogado Luis Carrillo, que representa os atletas, explicou que eles decidiram abandonar seu país ?porque querem viver em libertade e se livrar da opressão política em Cuba". De La Peña competiu apenas em três eventos preliminares sem ter conseguido classificação para nenhuma final. O Mundial terminou na noite deste domingo.