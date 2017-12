Cuba tem 35 dos 50 melhores da IAAF Trinta e cinco atletas dos 50 melhores do ranking mundial da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) são cubanos, revela a edição desta sexta-feira do diário Juventud Rebeld. As mulheres obtiveram melhor desempenho durante o ano de 2001 e são maioria na lista. São 19 contra 16 homens. O destaque feminino ficou por conta da recordista mundial de lançamento de dardo, Osleidys Menéndez, eleita melhor atleta do país, segundo pesquisa Instituto de Deportes (INDER) de Cuba. No masculino, Iván Pedroso, no salto em distância, é o melhor colocado.