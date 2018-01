Cuba tem 442 atletas classificados ao Pan-Americano do Rio Cuba tem 442 atletas classificados até o momento para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, disse o diretor de alto rendimento do Instituto Nacional de Esportes do país, René Pérez. O Pan-Americano será disputado entre os dias 13 e 29 de julho. Cuba pretende competir com aproximadamente 482 atletas em 28 modalidades. "Os atletas já classificados são de 25 modalidades", disse Pérez num programa de televisão da emissora estatal da ilha. O dirigente acrescentou que só faltam classificar os atletas de judô, saltos ornamentais e os atletas do tae-kwon-do. "Caminha bem a preparação para o Pan-Americano", afirmou Pérez, que repetiu o compromisso de manter o segundo lugar no quadro de medalhas do evento. Cuba tem se firmado na segunda posição dos Jogos desde a primeira edição, em 1951, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os cubanos terão a terceira maior delegação no Rio, com menos participantes somente que Brasil e Estados Unidos. Entre os classificados, estão a recordista mundial de arremesso de dardo, Osleydis Menéndez, a campeã mundial de 2005 dos 800 metros, Zulia Calatayud, e o campeão mundial de levantamento de peso, Sergio Alvarez. Uma promissora nova geração também tem conquistado bons resultados ultimamente e estará nos Jogos, como as ciclistas Yumari González e Lisandra Guerra, medalhistas de ouro no Mundial de Mallorca, na Espanha, em março. No beisebol, cerca de 130 jogadores participarão de uma grande preparação com vistas aos principais torneios deste ano, afirmou Benito Camacho, chefe dos treinadores cubanos. "Temos uma proposta de começar em 14 de maio a preparação, com vistas aos Jogos Pan-Americanos. Além do Pan, os cubanos participarão de um torneio na Venezuela, uma competição na Holanda e do Mundial de Beisebol de Taiwan. O treinador disse que somente 20 jogadores serão convocados para jogar no Rio, portanto "os chamados terão de ter versatilidade".