Cuba vai levar 700 atletas ao Pan Cuba não foi aos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, mas já divulga que irá com 700 atletas aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, marcados para o período entre 1º e 17 de agosto ? pelo menos até agora. Seus dirigentes também assinalam que pretendem melhorar a participação conseguida em Winnipeg/99, lutando por medalhas principalmente no boxe, canoagem, beisebol, vôlei, atletismo, luta e judô. O cubano Humberto Rodríguez, presidente do Inder (Instituto Nacional do Desporto, Educação Física e Recreação), está participando do encontro de ministros de Esporte das Américas, em Boca Chica, na República Dominicana. Do próximo Pan, deverão participar atletas de 42 países filiados à Odepa (Organização Desportiva Pan-Americana).