Cuba vence e está na semi do vôlei Cuba conquistou uma vaga nas semifinais do torneio feminino de vôlei, nesta terça-feira, ao vencer a seleção da Itália por 3 sets a 2, parciais de 25/23, 14/25, 22/25, 25/14 e 15/12. As cubanas, que são tricampeãs olímpicas, vão enfrentar na semifinal a seleção da China, uma das favoritas ao título em Atenas.