Cuba vence mais uma no vôlei feminino A seleção cubana feminina de vôlei derrotou a República Dominicana, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/23, pela quarta rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Atenas. Esta foi a terceira vitória cubana na competição, enquanto as dominicanas somaram a terceira derrota.