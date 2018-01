Cuba vence Polônia e fecha em 3º A seleção de Cuba terminou a edição 2005 da Liga Mundial em terceiro lugar, ao derrotar a Polônia neste domingo por 3 sets a 2. As parciais foram de 25-23, 22-25, 24-26, 25-18, 15-13). Os cubanos, que montaram uma equipe com idade média de 22 anos, se vingaram da derrota para a Polônia na sexta-feira. O quarto lugar foi o melhor desempenho da Polônia na história do torneio. A final da Liga Mundial será entre as seleções do Brasil e Servia Montenegro.