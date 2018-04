Cubano é favorito diante de Popó O boxeador cubano Joel Casamayor é o favorito para vencer o combate, deste sábado, em Las Vegas, diante do brasileiro Acelino Popó Freitas. Estarão em jogo o cinturão dos superpenas da Organização Mundial de Boxe (OMB), que é de Popó, e o título da Associação Mundial de Boxe (AMB), que pertence a Casamayor. O cubano tem 60,2% da preferência dos 1.889 internautas que participaram até esta terça-feira da enquete do site da ESPN. O brasileiro fica com a aposta de 39,2%. Segundo 35% dos apostadores, Casamayor vencerá por nocaute. Outros 25,7% acreditam em uma vitória por pontos do pugilista cubano. Já 33,4% confiam em um nocaute do brasileiro e mais 5,8% acham que Popó chega ao fim dos 12 assaltos em vantagem.