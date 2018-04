Cubano e russo ganham ouro no boxe O russo Alexei Tichtchenko conquistou neste sábado a medalha de ouro na categoria 57 kg do torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de Atenas. Tichtchenko teve uma vitória fácil sobre o sul-coreano Kim Song Guk - de 39 a 17. O alemão Vitali Tajbert e o sul-coreano Jo Seok Hwan ficaram com a medalha de bronze. Já o cubano Yuriorkis Gamboa ganhou a medalha de ouro na categoria 51 kg. Ele teve um pouco mais de dificuldade, mas derrotou o francês Jerome Thomas (38-23). A medalha de bronze ficou para Fuad Aslanov, do Azerbaijão e, Rustam Rahimov, da Alemanha.