Cubano elimina americano no boxe O cubano Lorenzo Aragon Armenteros eliminou, nesta quinta-feira, o norte-americano Vanes Martirosyan, por 20 a 11, na categoria 69 quilos do boxe dos Jogos Olímpicos de Atenas. Outros resultados: Juan Camilo Novoa Aguinaga (COL) bateu Vilmos Balog (HUN), por 33 a 24; Kim Jung-joo (Coréia do Sul) venceu Vitalie Grusac (Moldávia), por 23 a 20; e Ruslan Khairov (Azerbaijão) venceu Hanati Silamu (CHI), por 26 a 16.