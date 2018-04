Cubano volta a melhorar marca e é o 3º melhor da história no salto triplo Pedro Pablo Pichardo segue mostrando que é o grande nome do atletismo neste início de temporada. O cubano de apenas 21 anos voltou a quebrar o recorde nacional do salto triplo ao vencer uma competição em Havana, quinta-feira à noite, com um salto de 18,08 metros. É a terceira vez em 20 dias que ele bate tal recorde.