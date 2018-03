Cubs vencem e reassumem liderança da Liga Nacional

A briga pela liderança geral da Liga Nacional da MLB (principal liga de beisebol da América do Norte) está quente. Desta vez, a ponta pertence ao Chicago Cubs, que venceu o Los Angeles Dodgers por 3 a 1, nesta terça-feira, no Wrigley Field, em Chicago. Com a vitória, além do tropeço do Florida Marlins, os Cubs agora somam 31 vitórias e 21 derrotas, na liderança da Divisão Central, assim como da Liga Nacional, com uma vitória a mais que o time da Flórida. O destaque da vitória do time de Chicago foi o arremessador Sean Gallagher, que ficou em campo por sete entradas, cedendo apenas quatro rebatidas e uma corrida. No ataque, os Cubs contaram com a performance do jardineiro direito Kosuke Fukudome, que rebateu duas de três tentativas. RESSURGINDO Depois de um começo inconsistente, o Philadelphia Phillies começa a mostrar seu poderio ofensivo para lutar pela liderança da Divisão Leste da Liga Nacional. E, na terça, a equipe venceu o Colorado Rockies por 7 a 4. Com sua terceira vitória consecutiva, os Phillies assumiram a segunda posição de sua divisão, com 30 vitórias e 24 derrotas, ultrapassando o Atlanta Braves e colocando pressão nos Marlins. Confira os resultados: Liga Americana Baltimore Orioles 10 x 9 New York Yankees Cleveland Indians 8 x 2 Chicago White Sox Tampa Bay Devil Rays 6 x 12 Texas Rangers Kansas City Royals 3 x 4 Minnesota Twins Los Angeles Angels 3 x 2 Detroit Tigers Oakland Athletics 3 x 1 Toronto Blue Jays Seattle Mariners 4 x 3 Boston Red Sox Liga Nacional Chicago Cubs 3 x 1 Los Angeles Dodgers Philadelphia Phillies 7 x 4 Colorado Rockies Cincinnati Reds 9 x 6 Pittsburgh Pirates New York Mets 5 x 3 Florida Marlins Milwaukee Brewers 3 x 2 Atlanta Braves St. Louis Cardinals 2 x 8 Houston Astros Arizona Diamondbacks 3 x 6 San Francisco Giants San Diego 4 x 2 Washington Capitals