Curado da dengue, judoca já treina O judoca Sebástian Pereira está curado da dengue que o afastou de duas competições. Ele voltou a treinar nesta terça-feira com os outros integrantes da seleção brasileira, que desde o início da semana vêm se preparando para o Mundial da Alemanha, entre 6 e 29 de julho, em Munique. No Rio, o Ginásio do Maracanãzinho foi aprovado para a realização do Mundial de 2005 ? se o Brasil for escolhido como sede.