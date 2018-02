Curva do Café é chamada de ''''Tamburello de Interlagos''''

Apesar de atingidos pela morte de Rafael Sperafico na prova de Stock Car Light, alguns pilotos e dirigentes discutiam ontem, em Interlagos, a segurança do circuito no ponto onde Rafael saiu da pista, a Curva do Café, no início da reta dos boxes. "Essa curva tem um histórico de acidentes graves, até mesmo na Fórmula 1", lembrou o promotor da Stock Car, Carlos Col. "Foi a Curva do Café que impediu o Mundial de MotoGP de correr no circuito e a segurança para as motos é uma sinalização para o automobilismo." Em 2003, Fernando Alonso, com Renault, e Mark Webber, Jaguar, sofreram um acidente nesse trecho da pista que levou o espanhol a passar a noite no hospital. Ano passado, foi a vez de Nico Rosberg, Williams, colidir com violência. "Os carros estão em altíssima velocidade no (trecho do) Café", lembrou Col. "Um Stock Car chega, naquele ponto, a 195 km/h", disse Zeca Giaffone, responsável pela construção dos carros da competição. Seu filho, Felipe, ex-piloto da F-Indy, hoje na F-Truck, levantou uma questão, sábado, bastante pertinente: "Por qual razão havia pneus naquele ponto do muro?" O padrão FIA de segurança estabelece que quando os carros passam num ângulo inferior a 30 graus do muro, não deve haver barreira de pneus, para que no caso de impacto eles prossigam adiante. Ao colidir contra a manta de borracha que envolve os pneus, Rafael teve seu Stock Car Light projetado de volta para a pista, quase num ângulo de 90 graus em relação ao do choque na manta, expondo-o à passagem dos carros e gerando a colisão com Renato Russo. Se não houvesse pneus, a tendência seria de a trajetória do carro não regressar num ângulo acentuado ao asfalto. É o princípio das corridas nos circuitos ovais. "Não dá para entender a existência de grama entre o asfalto e os pneus. Se fosse asfalto, o piloto teria naquele pequeno espaço (6 metros) uma margem de manobra", falou Felipe Maluhy. Não é de hoje que a Curva do Café tem o apelido de Tamburello de Interlagos. Seu raio se assemelha ao da curva em que Ayrton Senna morreu em 1994, no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Em condições normais, os pilotos a percorrem sem maiores dificuldades, em aceleração plena. Trata-se de um trecho em aclive e até certa altura da subida, cego. No caso de o piloto experimentar uma quebra de componente ou se ele toca o seu carro com o de um concorrente, a exemplo do leve toque involuntário entre o próprio Rafael Sperafico e Alexandre Cunha ontem, a situação torna-se extremamente perigosa. Não há área de escape. Para construí-la seria necessária a retirada de parte da arquibancada. Outra opção é antecipar o muro, até o limite do asfalto e recorrer ao princípio de segurança dos ovais na Fórmula Indy. "Essa solução, com o softwall, melhoraria bastante a segurança no Café", defende Maluhy. Softwall é um muro que possui um sistema de amortecimento, utilizado em alguns traçados ovais nos EUA. Do ponto de vista conceitual, um muro deve estar próximo ao asfalto ou bem afastado, nunca a meio caminho, como no Café.