Custo da Olimpíada de Londres vai a 4,8 bilhões de euros A ministra da Cultura da Grã-Bretanha, Tessa Jowell, admitiu nesta terça-feira um reajuste de 1,3 bilhão de euros (R$ 3,6 bilhões) na previsão geral de orçamento para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, em relação ao valor estimado quando a candidatura se tornou vitoriosa, em julho do ano passado. Assim, a conta deve chegar a 4,8 bilhões de euros (R$ 13,2 bilhões). "Está tudo sob controle, e os ajustes do orçamento são parte de nosso trabalho diário na busca por patrocínio", apressou-se em explicar a ministra, que garante ainda estar tudo bem com o cronograma. "O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que estamos no prazo, e acredito que estamos mais adiantados do que qualquer outra sede nesse mesmo período", disse. O valor inclui gastos com infra-estrutura e também com a remodelação e construção das praças esportivas. Mas o maior aumento na previsão veio no quesito segurança, que teve de ser totalmente reformulado depois dos atentados terroristas de 7 de julho do ano passado - semanas depois do anúncio de Londres como sede olímpica em 2012. "Era um plano inadequado", admitiu a ministra Jowell.