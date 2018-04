Custo dos Jogos passa de ?7 bilhões A organização dos Jogos Olímpicos custará à Grécia mais de ?7 bilhões - cerca de 1,6% do Produto Interno Bruto do país -, segundo disse nesta quinta-feira o vice-ministro das Finanças grego, Petros Doukas durante palestra no Clube Empresarial de Atenas. O Ministério havia estimado que os custos ficariam um pouco acima de ?6 bilhões.