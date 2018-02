Cyril Despres fatura 7.ª etapa das motos do Rally Dakar Campeão do Dakar 2005, o francês Cyril Despres garantiu nesta sexta-feira seu primeiro triunfo numa etapa da edição do rali neste ano. O piloto foi o mais rápido no trecho cronometrado entre Zouérat e Atar, na Mauritânia - a especial foi encurtada em 134 quilômetros, em razão de uma tempestade de areia. Assim, Despres teve de percorrer 407 quilômetros, e não 542, que fariam da etapa a maior do Dakar. A vitória do francês foi incontestável, já que ele passou mais rápido que os concorrentes em todos os postos de controle. A segunda colocação ficou com o norueguês Pal Anders Ullevalseter. Com o resultado, Despres pode subir na classificação geral. Até a largada desta sexta-feira, ele era apenas o quinto, em razão de maus resultados, como o 26.º lugar na Espanha e o 21.º na primeira etapa no Marrocos. A nota triste do dia é a quebra do braço do espanhol Jordi Viladoms, que havia vencido a etapa de quinta-feira. O norte-americano Chris Blais, quarto na classificação geral, esqueceu-se da disputa e ficou no local para ajudar Jordi. Já o brasileiro Jean Azevedo se perdeu no início da especial e teve de percorrer aproximadamente 50 quilômetros a mais para retornar à trilha correta.