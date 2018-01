Cyril Despres vence nas motos e dispara na liderança Na etapa entre as cidades baianas Seabra e Brumado, nesta quarta-feira, pelo Rali dos Sertões, o francês Cyril Despres (KTM/Maisons France) venceu a sétima etapa da categoria motos ao completar o percurso de 302 quilômetros em 1h17min05s; seguido de seu compatriota David Castou (Anabas/KTM), com 1h17min46s e do brasileiro Jean Azevedo (Petrobrás/Lubrax), com 1h18min13s. Com o resultado, Despres disparou na liderança e soma agora 20h39min06s, seguido de Castou, a 12min43s. O melhor brasileiro classificado é Jean Azevedo, pentacampeão da prova, a 26 minutos de Despres. Entre os carros, a disputa é ainda mais acirrada. A dupla João Antonio Franciosi/ Rafael Capoani, da equipe FMC, lidera com apenas 28 segundos para Reinaldo Varela/Marcos Macedo (Mitsubishi). Nos caminhões, a dupla Amable Barrasa/José Papacena (Ford) estão na frente com apenas sete minutos de vantagem de Ulysses Marinzeck e João Ferreira Neto (Ford).