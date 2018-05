Dá para ficar melhor?

A Red Bull também é a favor de mudanças, entra na briga junto com a Ferrari e tem uma argumentação técnica de que o consumo de 100 quilos (133,3 litros) durante a corrida já é suficiente, não sendo necessário limitar o fluxo de passagem do combustível aos 100 quilos por hora. Mas, enquanto isso, o seu carro vem evoluindo. Já na terceira etapa a equipe teve os dois carros pontuando (Ricciardo em 4º e Vettel em 6º). Agora, falar que a F-1 hoje parece uma corrida de táxis economizando combustível só serviu para alimentar, junto à mídia italiana, sedenta por manchetes de impacto, a brilhante ideia de comparar os carros de Alonso e Raikkonen (9º e 10º) a dois táxis vermelhos no meio da pista. Além de ter de engolir o ex, Felipe Massa, andando na frente da sua dupla de campeões, a Ferrari ainda viu a Mercedes mandar para o pódio, com a missão de receber a taça de equipe vencedora, o engenheiro Aldo Costa, que ela dispensou.

O que explica uma corrida com tanta disputa, mesmo com os dois carros da Mercedes disparados na frente? Uma boa razão é que os novos carros, mesmo ainda pouco conhecidos pelos engenheiros, andam quebrando pouco. Outra explicação é que este ano a maior parte dos testes da pré-temporada foi feita na pista do Bahrein. Portanto, as equipes tinham amplo conhecimento das características. Não por acaso, entre os dez que marcaram pontos estavam dois carros da Mercedes, dois da Force India, dois da Red Bull, dois da Williams e dois da Ferrari. Exatamente o que sempre se viu na pista de Barcelona na época em que os testes da F-1 se concentravam lá.

Hamilton e Rosberg, além de terem o melhor carro, têm sido os grandes pilotos deste começo de campeonato. Hamilton fez duas poles e venceu duas vezes. Rosberg fez uma pole e venceu uma, mas é líder (61 a 50) graças ao problema mecânico que teve o inglês na corrida de estreia. No Bahrein, por usarem estratégias diferentes, Hamilton chegou a abrir uma vantagem tranquila, mas quando o Safety Car igualou tudo e o obrigou a defender a liderança com um pneu mais duro que o do rival alemão, ele teve de usar o máximo de talento e concentração, numa das melhores atuações de sua bem-sucedida carreira (24 vitórias).

Este duelo aconteceu já na parte noturna da corrida e, graças a isso, ele conseguiu se defender dos ataques de Rosberg. Durante o dia a diferença de performance entre os dois tipos de pneus chegava a um segundo e meio. À noite essa diferença caiu bem, mas ainda assim a defesa da liderança fez todo mundo se lembrar do enorme talento desse piloto que, para mim, é o favorito do ano. Ao final do duelo espetacular, os dois se abraçaram antes do pódio, como se estivessem saindo de uma das disputas que tiveram no kart de 1996 a 2000.

O GP do Bahrein foi o 900º da história da F-1 e acabou sendo mais uma das corridas centenárias vencidas por um campeão mundial. Apenas três dessas nove comemorações não foram vencidas por um campeão: Stirling Moss, no 100º GP, Ronnie Peterson no 300º e Giancarlo Fisichella no 700º . Jackie Stewart venceu o 200º, Niki Lauda, o 400º, Nelson Piquet, o 500º , Jacques Villeneuve o 600º e Fernando Alonso o 800º.