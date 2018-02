Daegu e Moscou serão sedes do Mundial de atletismo As cidades de Daegu, na Coréia do Sul, e Moscou, na Rússia, foram escolhidas como sedes dos campeonatos mundiais de atletismo de 2011 e 2013, respectivamente, anunciou nesta terça-feira a Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf). A decisão foi tomada pelo Conselho da Iaaf após reunião em Mombasa, depois de um dia de apresentações e campanhas dos candidatos. "Estou feliz em anunciar que recebemos propostas maravilhosas de três continentes com apresentações excepcionais", disse o presidente de Iaaf, Lamine Diack. Os outros candidatos eram Barcelona, concorrendo somente por 2013, e Brisbane, na Austrália. O prefeito de Daegu, Kim Bum-Il, espera que a realização do Mundial possa aumentar a popularidade do esporte na Coréia do Sul. "Temos capacidade para superar os padrões estabelecidos pela Copa do Mundo de 2002 e a Olimpíada de Seul, em 1988", disse Kim a repórteres. A recordista mundial de salto com vara, Yelena Isinbayeva, que fez um discurso durante a apresentação de Moscou, disse que estava com os sentimentos divididos sobre a vitória da capital russa porque já havia decidido não disputar o Mundial de 2013. "Estou feliz de termos conquistado o direito de receber o campeonato de 2013, porém estou muito triste porque não poderia competir diante da minha torcida, uma vez que já tinha decidido que meu último Mundial será em 2011", disse a campeã olímpica e mundial. O Mundial de atletismo de 2007 será disputado em Osaka, no Japão. Berlim, na Alemanha, será palco da competição seguinte, em 2009.