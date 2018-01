Daiane abre projeto social em Goiânia Daiane dos Santos participa neste domingo em Goiânia da abertura oficial do projeto de iniciação esportiva batizado com o nome dela. Objetivo: estimular a inclusão social entre crianças e adolescentes por meio da ginástica artística. O projeto já tem 50 alunos. ?Todos os municípios deveriam ter iniciativas como esta?, disse a principal ginasta do País.