Daiane assume 1º lugar do ranking A medalha de ouro no solo da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, neste final de semana, colocou a brasileira Daiane dos Santos em primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Ginástica (FIG). O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Com isso, Daiane supera a romena Catalina Ponor, medalha de ouro na Olimpíada de Atenas em 2004. Daiane soma agora 400.35 pontos, contra 379.75 da romena, que ainda não disputou nenhuma prova neste ano. No último duelo com Ponor, na Super Final da Copa do Mundo na Inglaterra, Daiane foi a melhor e terminou com o ouro. Daniele Hypólito, que deixou a seleção brasileira e não participou da Copa na capital paulista, aparece em quarto com 162.05. A espanhola Patrícia Moreno, que protagonizou duelos com Daiane no solo, está em quinto lugar no ranking com 155.00.