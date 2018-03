Daiane brilha e empolga o público no Rio A apresentação da nova coreografia de Daiane dos Santos, ao som do choro "Brasileirinho", de Valdir Azevedo, que levou ao delírio as cerca de 4 mil pessoas presentes à abertura da terceira etapa da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, no centro de convenções Riocentro, no Rio. Mesmo sem exibir todos os elementos acrobáticos previstos para sua série nos Jogos Olímpicos de Atenas, ela contagiou público e juízes, que lhe deram o primeiro lugar nas eliminatórias nos exercícios de solo. "Está provado, para as pessoas que disseram ser ousada a coreografia, que ela não é", disse Daiane, ao final de sua apresentação, que lhe rendeu a nota 9,675 - próxima da obtida quando foi campeã no Mundial de Anahein, 9,737. "Estou satisfeita com a minha nota. Agora, é esperar a final de domingo." Sob os aplausos do público, Daiane iniciou sua série no solo com o salto que recebeu o seu nome, "Dos Santos", o duplo twist carpado. A seguir vieram o duplo twist grupado, uma tripla pirueta, mortal ao passo, rondada flick e encerrou com o duplo carpado para trás. O novo elemento preparado para a Olimpíada, o duplo twist estendido, não foi executado. "Só apresentaremos a série completa se houver necessidade para assegurar a medalha. Isso é decidido pelo Oleg (Ostapenko, técnico da seleção) momentos antes de ela entrar na final", explicou um dos coreógrafos responsável pela apresentação de Daiane, Ronaldo Ferreira. Além de Daiane, que também se classificou para a final do salto, em quarto lugar nas eliminatórias, outros cinco brasileiros avançaram para a disputa de medalha, previstas para sábado e domingo. Daniele Hypólito assegurou vaga na trave (terminou em primeiro lugar), salto (quinto) e paralelas assimétricas (segunda). O seu irmão Diego se classificou no salto (primeiro) e solo (terceiro). Camila Comin avançou nas paralelas assimétricas (primeira), trave (terceira) e solo (quarta). Michel Conceição irá disputar a final das barras paralelas (oitavo), argolas (oitavo) e barra fixa (sétimo). E Mosiah Rodrigues garantiu presença na barra fixa (segundo) e cavalo com alças (oitavo). "Ficar em primeiro foi surpreendente", festejou Camila, que deixou Daniele em segundo lugar. A ginasta ficou muito feliz com a participação do público. "Pensamos que iria ser o de sempre, com somente as nossas famílias nas arquibancadas. De repente, tudo ficou cheio e foi uma loucura." Mas, apesar de a participação dos torcedores ter recebido a aprovação da seleção brasileira, Mosiah Rodrigues destacou que o público ainda precisa aprender a torcer na ginástica. "Às vezes, eles gritam na hora errada e atrapalha. As fotos tiradas com flash também podem nos desconcentrar", afirmou. As competições prosseguem na manhã deste sábado, a partir das 9h30, quando começam as finais da Copa do Mundo. No masculino acontece as disputas de solo, cavalo e argolas. E no feminino, vale medalha no salto e barras assimétricas.