Daiane compete em Stuttgart como favorita Pelo site oficial da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, Daiane dos Santos é favorita ao título no solo da etapa de Stuttgart, Alemanha, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo. Além do ouro no Mundial de Anaheim, nos Estados Unidos, conquistada em agosto, a brasileira foi a terceira colocada na segunda etapa da competição, em Cottbus, também na Alemanha, em março. Daiane ainda é a terceira colocada no ranking da Federação Internacional de Ginástica, atrás da espanhola Elena Gomes e da romena Catalina Ponor. Seu sobrenome, "Dos Santos", já é usado oficialmente pela FIG para designar um movimento criado pela brasileira. Mosiah Rodrigues (da barra fixa e argolas, único brasileiro com vaga para Olimpíada de Atenas/2004), Camila Comin (trave) e Diego Hypólito (salto sobre o cavalo e solo) competem pela primeira vez em uma etapa da Copa do Mundo. As eliminatórias por aparelhos (barra fixa, trave, paralelas, argolas, solo, cavalo e salto) serão nesta sexta-feira, a partir das 17h de Brasília. Sábado e domingo, serão as finais.