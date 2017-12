Daiane conquista bronze em Stuttgart A ginasta brasileira Daiane dos Santos conquistou neste sábado a medalha de bronze nas barras assimétricas, na etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica. Ela estabeleceu a terceira melhor pontuação em sua apresentação, 9.200, e ficou atrás apenas da russa Liudmila Ezhova, que ficou com ouro ao receber a nota 9.437, e da checa Jana Sikulova, prata com 9.412. Ainda hoje, Daiane disputa a final do solo, na qual é favorita ao ouro.