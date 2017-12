Daiane conquista ouro em Moscou na estréia de coreografia A brasileira Daiane dos Santos conquistou a medalha de ouro na etapa de Moscou da Copa do Mundo, disputada nesta sexta-feira, na estréia de sua nova coreografia, ao som da canção "Isso Aqui O Que É", de Ary Barroso. Ela recebeu 15,3 pontos por sua apresentação, e encabeçou a dobradinha brasileira na prova - Laís Souza, com 15 pontos, terminou com a medalha de prata. Laís saiu de Moscou com mais uma medalha, de bronze, na prova do salto sobre o cavalo. Nas outras finais, os ginastas brasileiros não obtiveram bom desempenho. Na trave, Daniele Hypólito ficou com a sexta posição, depois de cair uma vez do aparelho. Laís Souza, que caiu duas vezes, acabou em oitavo lugar, a mesma posição de Daiane nas barras paralelas. Entre os homens, Adan Santos, único brasileiro a disputar uma final, no salto sobre o cavalo, sofreu uma contusão no joelho e acabou também na oitava posição.