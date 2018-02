Daiane deve fazer cirurgia no joelho Daiane dos Santos deve sofrer nova cirurgia no joelho direito, provavelmente em janeiro de 2005, o que deve deixá-la afastada das competições por seis meses. Apesar disso, ela irá participar da grande final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que acontece sábado e domingo, em Birmingham, na Inglaterra. "Eu conversei com o médico, que disse que tenho duas soluções: ou faço uma cirurgia grande no joelho direito ou só poderei competir em torneios importantes", explicou Daiane. Segundo ela, sem essa operação, o seu joelho não "aguentaria" até a Olimpíada de Pequim, em 2008. ?Como perdi um pedaço da cartilagem do joelho direito, terei de abrir o joelho esquerdo para fazer um enxerto.? Daiane também tem uma pequena lesão no menisco do joelho esquerdo, já que sobrecarregava este joelho depois que operou o direito apenas dois meses antes da Olimpíada de Atenas, quando ficou em 5º lugar na prova do solo. Com uma nova cirurgia, Daiane ficaria de repouso até junho de 2005, mas a ginasta adianta que não vai ficar totalmente parada. "Eu vou treinar no ginásio, só não farei trabalho de perna. Mas acho que não tem problema, dá para recuperar depois", revelou. A ginasta gaúcha voltaria a treinar em julho, para poder competir no Mundial de Ginástica de 2005, que acontece em novembro, na Austrália. Daiane garantiu não estar sentindo dor no joelho e disse que vai fazer em Birmingham a mesma série "Brasileirinho" que lhe garantiu o ouro no Mundial de 2003. "Vou fazer o duplo twist carpado e não o esticado para poupar o joelho", avisou a ginasta, que compete apenas no domingo. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.