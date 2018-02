Daiane dos Santos desiste da música País Tropical A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou nesta quarta-feira que a música País Tropical, de Jorge Benjor, não será mais utilizada pela ginasta Daiane dos Santos. Segundo a assessoria de imprensa da confederação, a demora nas conversações com a gravadora que detém os direitos autorais (o nome não foi revelado) atrapalhou os treinamentos com a nova coreografia, que acabou não agradando a comissão técnica. Parte da coreografia chegou a ser mostrada nacionalmente no dia 1.º de outubro do ano passado em apresentação no Teatro Guaíra, em Curitiba. As outras cinco ginastas do primeiro time da CBG também animaram o espetáculo com seus novos temas - todos brasileiros. De acordo com a assessoria de imprensa da confederação, logo após essa apresentação a gravadora enviou uma carta informando sobre a necessidade de se conversar a respeito da utilização da música. Vários contatos foram feitos, mas somente nesta semana a gravadora deu sinal positivo. "Mas ela (Daiane) ficou muito tempo parada, sem treinamento", justificou a assessora Lanova Dias Lopes. Isso acabou gerando insatisfação com a evolução da coreografia. Agora a comissão técnica e a ginasta estudam uma nova música. É possível que ela seja anunciada até a próxima sexta-feira. A intenção é que a etapa da Copa do Mundo em Lyon, na França, no começo de março, já tenha essa nova música. "Se ver que não tem condições, Daiane pode até apresentar-se novamente com o Brasileirinho", disse a assessora.