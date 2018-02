Daiane dos Santos é ouro no solo A ginasta brasileira Daiane dos Santos fez uma prova quase perfeita e, neste domingo, conquistou a medalha de ouro na prova de solo da final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Birmingham, na Inglaterra. A brasileira pareceu ter superado os problemas físicos que atrapalharam seu desempenho nos Jogos Olímpicos e realizou uma prova praticamente sem erros, marcando 9.712 pontos. A campeão olímpica, a romena Catalina Ponor, ficou em segundo lugar, com 9.625 pontos e a chinesa Fei Cheng foi bronze, com 9.562. ?Acho que eu conseguiu fechar o ano com chave de ouro. Deus sempre guarda alguma coisa para gente. Acho que ele disse assim: deixa; você não ganha a Olimpíada, mas depois vence no final do ano?, disse ela, em entrevista ao Sportv. Quanto a operação, ela desconversou. ?Vamos deixar isso para depois. Depois a gente fala disso?, afirmou. A outra brasileira nesta final, Danielle Hypolito marcou 9.125 pontos e terminou na sexta posição. Esta foi a segunda medalha de ouro do Brasil nesta estapa da Copa do Mundo. No sábado, Diego Hypolito conquistou o primeiro lugar na prova de solo. Na outra final que disputou neste domingo, Catalina Ponor, confirmou o favoritismo e venceu na trave, superando a chinesa Ya Li e a também romena Alexandra Eremia, que acabaram empatadas na segunda colocação. Nesta prova, Daniele Hypolito acabou em sétimo. Na finais masculinas, o chinês Bin Lu, terceiro em Sydney 2000, venceu no salto, prova na qual Diego Hypolito ficou em quarto; o esloveno Mitja Petkovsek foi o melhor nas barras paralelas e o ucraniano Valeri Goncharov ganhou na barra livre. Veja todos os resultados deste domingo: Masculino - Salto: 1. Bin Lu (CHN) 9,718 2. Evgeni Sapronenko (LET) 9,574 3. Filip Yanev (BUL) 9,543 4. Diego Hypolito (BRA) 9,500 5. Yernar Yerimbetov (CAZ) 9,493 6. Marian Dragulescu (ROM) 9,475 +. Leszek Blanik (POL) 9,475 8. Robert Gal (HUN) 9,462 - Barras paralelas: 1. Mitja Petkovsek (ESL) 9,787 2. Xu Huang (CHN) 9,762 3. Marius Urzica (ROM) 9,737 4. Xiaopeng Li (CHN) 9,712 +. Hiroyuki Tomita (JPN) 9,712 6. Yann Cucherat (FRA) 9,650 7. Valeri Goncharov (UCR) 9,625 8. Yernar Yerimbetov (CAZ) 9,525 - Barra de equilíbrio: 1. Valeri Goncharov (UCR) 9,687 2. Isao Yoneda (JPN) 9,662 3. Vlasios Maras (GRE) 9,650 4. Aljaz Pegan (ESL) 9,637 +. Yernar Yerimbetov (CAZ) 9,637 6. Takehiro Kashima (JPN) 9,625 7. Philippe Rizzo (AUS) 9,225 8. Qin Xiao (CHN) 8,200 Feminino - Barra de equilíbrio: 1. Catalina Ponor (ROM) 9,725 2. Já Li (CHN) 9,612 +. Alexandra Eremia (ROM) 9,612 4. Nan Zhang (CHN) 9,600 5. Liudmila Ezhova (RUS) 9,437 6. Ye FAN (CHN) 9,175 7. Danielle Hypolito (BRA) 8,937 8. Anna Pavlova (RUS) 8,850 - Solo: 1. Daiane dos Santos (BRA) 9,712 2. Catalina Ponor (ROM) 9,625 3. Fei Cheng (CHN) 9,562 +. Nan Zhang (CHN) 9,562 5. Elizabeth Tweddle (GBR) 9,550 6. Danielle Hypolito (BRA) 9,125 7. Verona Van der Leur (HOL) 8,100 8. Elena Zamolodchikova (RUS) 8,087.