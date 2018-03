Daiane dos Santos é quarta colocada no solo na China

A ginasta Daiane Santos repetiu o resultado de Cottbus, na Alemanha, e ficou com a quarta posição na prova de solo da etapa de Tianjin (China) da Copa do Mundo de ginástica artística. Nas finais disputadas nesta quinta-feira, a brasileira somou 14.375 pontos e ficou a apenas um centésimo da medalha de bronze. Danielle Hypolito, que também competiu na final do solo, sofreu uma queda em sua apresentação e terminou em oitavo lugar - último entre as finalistas -, com 13.075 pontos. A surpresa do dia foi a participação de Daiane na final das barras assimétricas. Primeira reserva, com a nona colocação no qualifying, ela ganhou a vaga após a desistência da chinesa He Kexin, dona da melhor nota na qualificação. Com 14.550 pontos, a gaúcha terminou em sexto. A próxima etapa da Copa do Mundo de ginástica artística será disputada em Moscou, na Rússia, a partir do dia 29 de maio.