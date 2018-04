Daiane dos Santos fica em 5º lugar Favorita à medalha de ouro na prova de solo da ginástica artística, Daiane dos Santos conseguiu apenas a 5ª colocação nos Jogos Olímpicos de Atenas. Primeira a se apresentar na final desta segunda-feira, a ginasta brasileira cometeu alguns erros e recebeu nota 9.375. A grande vencedora foi a romena Catalina Ponor, com 9.750. Líder do ranking e atual campeã mundial do solo, Daiane chegou aos Jogos Olímpicos como favorita. Apesar de ainda estar se recuperando de uma recente cirurgia no joelho, ela passou para a final com a terceira melhor nota das eliminatórias e estava otimista com a perspectiva de ganhar a inédita medalha para o Brasil. Assim que terminou sua apresentação nesta segunda-feira, Daiane lamentou: ?Acabou?. Afinal, ela sabia não ter feito uma boa série. Ao som de ?Brasileirinho?, música de Waldir Azevedo, a ginasta gaúcha de 21 anos chegou a pisar fora do tablado em uma de suas acrobacias. Depois, viu suas concorrentes brilharem. Além da medalha de ouro de Catalina Ponor, a Romênia fez dobradinha com a prata de Nicoleta Daniela Sofronie (nota 9.562) - o bronze foi para a espanhola Patricia Moreno (9.487). Confira a classificação final do solo: 1ª Catalina Ponor (Romênia) - 9.750 2ª Nicoleta Daniela Sofronie (Romênia) - 9.562 3ª Patricia Moreno (Espanha) - 9.487 4ª Fei Cheng (China) - 9.412 5ª Daiane dos Santos (Brasil) - 9.375 6ª Mohini Bhardwaj (Estados Unidos) - 9.312 7ª Kate Richardson (Canadá) - 9.312 8ª Alina Kozich (Ucrânia) - 8.500