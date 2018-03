Daiane dos Santos leva outro ouro no solo Daiane dos Santos mostrou mais uma vez que é, na atualidade, a melhor ginasta do mundo nos exercícios do solo. Neste domingo, na etapa de Lyon da Copa do Mundo, ela conquistou a medalha de ouro, repetindo o feito da semana passada, na prova da Alemanha. Também neste domingo, em Lyon, Daiane brilhou em outra prova. Ela disputou a final do salto sobre o cavalo e ficou com a medalha de prata. No solo, em que é líder do ranking e atual campeã mundial, Daiane conseguiu nota 9,650 em sua apresentação, superando a romena Catalina Ponor, que fez 9,625 e ficou com a prata. A seqüência de resultados de Daiane no solo é incrível. Começou no Mundial de Anaheim, no ano passado, quando ela se tornou campeã mundial. Depois, nas três etapas da Copa do Mundo realizadas até então, em Stuttgart, Cottbus e agora Lyon, mais três medalhas de ouro. A próxima etapa da Copa do Mundo dará uma grande chance para os brasileiros verem de perto Daiane e toda equipe de ginástica do País. Afinal, o evento acontecerá no Rio de Janeiro, de 2 a 4 de abril.