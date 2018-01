Daiane dos Santos pode treinar no Corinthians em 2007 Se vai mal no futebol, o Corinthians poderá ter um reforço significativo para a temporada 2007, a ginasta Daiane dos Santos. A estrela da ginástica brasileira foi protagonista das principais novidades nesta quinta-feira, no ginásio do Ibirapuera: há um ano sem clube pode acertar com o Corinthians. A ginasta, que tem apenas os patrocinadores da equipe permanente de ginástica (Mon Bijou e Caixa), está sem clube há um ano, mas acha que isso é uma realidade que pode mudar em 2007. Depois das férias, que vai passar com a família, em Porto Alegre, pretende conversar com os três clubes de quem ouviu propostas: Grêmio Náutico União, Minas Tênis e o Corinthians. Não esconde que é corintiana. ?Eles me disseram que têm um projeto para a ginástica e me convidaram. Quero conversar após as férias.? E emenda: ?Tenho certeza que o nosso Corinthians vai melhorar no ano que vem?, comenta, sobre o futebol. Além disso, pensando no ano que vem, Daiane prepara uma série secreta no solo, nota 17 (nunca houve essa nota de partida, muito alta), para tentar surpreender, em 2007; e vai competir em mais um aparelho, as barras paralelas assimétricas, sábado, na Super Final da Copa do Mundo. No domingo, como já havia confirmado, fará o solo com uma acrobacia nova - o tsukahara esticado (duplo mortal esticado, com uma pirueta no primeiro mortal).