Daiane dos Santos recebe homenagem no Paraná A ginasta Daiane dos Santos foi homenageada na noite desta quinta-feira com a Comenda Barão do Serro Azul, a mais alta distinção feita pela Associação Comercial do Paraná (ACP). É a primeira atleta a receber a homenagem, criada em 1997, e que é oferecida normalmente a pessoas ligadas ao setor empresarial. ?Foi escolhida pelo belo trabalho que faz no Brasil e pelo mundo?, disse o presidente da entidade, Cláudio Slaviero. ?É a embaixatriz de centenas de outros atletas que levaram para o mundo o nome do Paraná.? Apesar de ser gaúcha de nascimento, Daiane está radicada em Curitiba desde 2002 para fazer parte da seleção brasileira de ginástica olímpica. ?Estou muito feliz, por ser a primeira atleta a receber a comenda e por ser mulher?, afirmou. Suas colegas da seleção e dezenas de outras pessoas ligadas ao esporte e ao empresariado curitibano prestigiaram a solenidade. ?É um sinal de que as grandes empresas vêem o esporte com bons olhos?, disse. ?Esse é o apoio que a gente precisa.? Mas Daiane preferiu dividir a homenagem com suas companheiras. ?Isso não é só para mim?, salientou. ?É para os treinadores, para todos os ginastas, para os coordenadores. É um trabalho de longos anos, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho.? Daiane ganhou também o elogio do ministro dos Esportes, Orlando Silva Júnior, também presente ao ato. ?Ela é uma atleta que tem o nome marcado na história do esporte brasileiro e do esporte mundial?, afirmou. ?É um exemplo de superação para a juventude brasileira.?