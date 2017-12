Daiane dos Santos: vaga em três finais A ginasta gaúcha Daiane dos Santos é a grande favorita neste sábado na final do solo, na Copa do Mundo de Stuttgart, na Alemanha. Nas eliminatórias por aparelhos realizadas nesta sexta-feira, Daiane obteve a primeira posição, com 9.512 pontos. A brasileira, de 20 anos, ficou à frente da bicampeã olímpica Svetlana Khorkina (9.425), ginasta russa que já foi 19 vezes campeã mundial e européia, e da romena Catalina Ponor (9.312). Nos outros aparelhos, Daiane garantiu mais duas finais: ficou em sexto no salto sobre o cavalo, com 8.993 pontos e em sétimo nas paralelas (8.962) - que também será neste sábado. As oito melhores avançam às finais. No masculino, Diego Hypólito está próximo de uma medalha inédita para ginástica masculina brasileira. Nesta sexta-feira, ele surpreendeu no salto sobre o cavalo, aparelho que não é sua especialidade, ao se classificar na terceira posição, com 9.387 pontos, atrás do romeno Marian Dragulescu ( 9.662) e do canadense Kyle Shewfelt (9.500). "A competição está sendo muito forte e no mesmo nível do último mundial, em Anaheim, nos Estados Unidos, em agosto. Garanti uma boa posição e estou confiante em subir ao pódio. Chega de ?bater na trave? e terminar apenas em quarto lugar", disse Diego referindo-se à quarta posição do Mundial no solo, sua especialidade. Nesta sexta-feira, Diego passou longe de seu melhor desempenho. Ficou apenas na 18ª posição no solo, com 8.512 pontos, em razão de uma queda. "Cometi uma bobeira e perdi a chance de chegar em mais uma final", lamentou. No cavalo com alças, o brasileiro terminou na 27ª posição. Camila Comin, que participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo, não passou à final, mas obteve seu melhor desempenho em competições internacionais. No salto sobre o cavalo, ela ficou na décima posição, com 8.768 pontos. Nos outros aparelhos, Camila ficou em 20º nas paralelas e 13º na trave. Mosiah Rodrigues, o único brasileiro com vaga garantida para a Olimpíada de Atenas/2004, não foi bem. Sua melhor posição foi no salto sobre o cavalo: 15º lugar. Neste sábado são as finais do masculino, nos aparelhos: cavalo com alças, salto sobre o cavalo e argolas. No feminino, solo e paralelas.