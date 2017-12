Daiane dos Santos volta de olho em vaga da equipe olímpica Daiane dos Santos não se apresenta ao público desde maio, na Copa do Mundo de Moscou, quando conquistou o ouro no solo. Ficou todo esse período ?amadurecendo? sua coreografia embalada pela música "Isto aqui o que é", de Ary Barroso. E retorna ao tablado no Mundial de Ginástica Artística, em Aarhus, na Dinamarca, que terá início na sexta-feira e vai até dia 21. A meta da ginasta vai além de um bom desempenho individual. Ela quer ajudar o País a garantir vaga no Pré-Olímpico no ano que vem - o torneio classificará 24 equipes (34 países no feminino e 44 no masculino estão inscritos no Mundial). ?Meu foco na competição não é individual. Eu tinha que ter ido bem na Austrália. Mas fui mal. Agora, penso na equipe, na vaga olímpica. Isso é o mais importante?, explicou a gaúcha. O Brasil só entra em ação no domingo, com a prova masculina das paralelas. Já as meninas competem na segunda-feira, nas assimétricas. No torneio, estará em jogo o título por aparelhos, individual geral e equipes. Daiane competirá em três dos quatro aparelhos: solo, assimétricas e salto.