Daiane e Camila avançam na paralela O Brasil terá duas ginastas na final da prova da paralela, que acontece neste sábado, a partir das 9h30, no ginásio do Ibirapuera. Daiane dos Santos e Camila Comin é que vão disputar medalhas na etapa de São Paulo da Copa do Mundo. Camila Comin foi melhor na classificação desta sexta-feira, ao conseguir o terceiro lugar, com nota 9,200 - a primeira colocada foi a espanhola Tania Gener (9,450). Já Daiane dos Santos terminou na 5ª posição (8,925) e garantiu presença em sua segunda final em São Paulo - já tinha vaga no salto.