Daiane e Daniele nas finais de Salto As ginastas brasileiras Daiane dos Santos e Daniele Hypólito se classificaram nesta sexta-feira para a final da prova de salto da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo, que está sendo realizada no Riocentro. Com a média de 9,075, Daiane se classificou em 4º lugar nas eliminatórias de hoje. Daniele terminou a eliminatória em 5º, ao fazer a média de 8,967. A usbeque Oksana Chusovitina conseguiu a melhor nota da prova (9,425), seguida da norte-americana Alicia Sacramone (9,293) e da belga Aagie Van Walleghem (9,075). As finais deste sábado acontecem a partir das 9h30. MASCULINO - No masculino, dois ginastas brasileiros também garantiram vaga nas finais. Diego Hypólito se classificou em 3º lugar na prova de solo e Mosiah Rodrigues foi o 8º no cavalo com alças.