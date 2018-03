Daiane e Danielle vão à final do solo na China

As ginastas Daiane dos Santos e Danielle Hypolito se classificaram nesta quarta-feira para a final do solo na etapa de Tianjin, na China, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. As finais do torneio serão disputadas a partir de 3h (horário de Brasília) desta quinta-feira. Daiane dos Santos somou 14.250 e ficou em sétimo lugar na qualificatória para a final, enquanto Daniell Hypólito conseguiu a oitava e última vaga, com 14.200 pontos. A chinesa Fei Cheng, com 15.750 foi a melhor do dia no solo. Na prova da trave, Ethiene Franco e Danielle Hypolito não conseguiram a classificação para a final. Danielle ficou com a 17.ª colocação, com 13.300, e Ethiene terminou na 16.ª posição, somando 13.450. Essa foi a primeira participação em uma etapa da Copa do Mundo de ginástica artística de Ethiene Franco, de apenas 16 anos.