Daiane e Diego chegam ao Brasil Os ginastas Diego Hypolito, Daiane dos Santos, que conquistaram medalha de ouro nos exercícios de solo da Super Final da Copa do Mundo de Ginática Artística em Birmingham, na Inglaterra, no último final de semana, desembarcaram na manhã desta terça-feira no Brasil. Apesar de cansados da viagem, os dois estavam entusiasmados com os resultados obtidos neste ano. "A gente vinha trabalhando demais para isso e só temos de ficar muito felizes", disse Diego. Daiane garantiu que não sentiu um gostinho de vingança, ao derrotar na final de domingo a romena Catalina Ponor, campeã olímpica no exercício, em Atenas. "Não estou me sentindo vingada. O que mais me deixa contente é saber que consegui me superar e fazer melhor do que fiz na Olimpíada", afirmou. "Na verdade, eu fiquei feliz com o desempenho que a gente obteve, eu, o Diego e a Danielle", disse. Danielle Hypólito também voltou ao Brasil e apesar de não subir ao pódio estava satisfeita com o seu desempenho. "Eu estou muito satisfeita comigo, afinal consegui vagas em três finais e isso é muito difícil", disse. As duas medalhas de ouro em Birmingham e a presença de três brasileiros na Super Final, fecharam uma temporada memorável para a ginástica brasileira. Até então, o Brasil, que só havia participado da competição uma vez, com Daniele Hypólito, e conquistado o quarto lugar. Em 2004, os brasileiros conquistaram nada menos que 25 medalhas - sendo 11 de ouro. Diego ganhou sua quinta medalha consecutiva de ouro no solo, série que começou na Copa do Mundo no Rio de Janeiro. No solo o Brasil lidera os rankings masculino e feminino. HOMENAGEM - A gaúcha Daiane dos Santos, será homenageada em Curitiba, onde treina e mora atualmente. A ginasta deverá ser conduzida em um carro do Corpo de Bombeiros pela cidade, para que os fãs possam comemorar a conquista.