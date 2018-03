Daiane é favorita no solo em Lyon Depois de vencer a etapa de Cottbus, na Alemanha, no último fim de semana, a ginasta Daiane dos Santos volta a competir neste sábado como favorita no solo, na etapa de Lyon, na França. Serão realizadas as eliminatórias de todos os aparelhos, nas categorias feminino e masculino. Daiane competirá também no salto sobre o cavalo, prova em que terminou na quarta posição, na etapa alemã. Daniele Hypólito, que não participa de uma competição internacional desde o Mundial de Anaheim, na Califórnia, em agosto, também competirá no salto sobre o cavalo, além das paralelas e trave, sua especialidade. Em 2002, em Cottbus, ela levou o ouro, na trave e prata no solo, em Paris. "Fiz um bom treinamento nesta sexta e estou me sentindo muito bem fisicamente. Se eu acertar minha série na trave as chances de chegar entre as finalistas são grandes", disse Daniele, que viajou para França acompanhada de sua treinadora Georgette Vidor. A novata Ana Paula Rodrigues, de 16 anos, volta a se apresentar na trave - na etapa de Cottbus, ela terminou em oitavo - no solo e nas paralelas. No masculino, Diego Hypólito, que ainda se recupera de uma forte gripe, competirá no salto sobre o cavalo (ele terminou em sétimo em Cottbus), solo e cavalo com alças. "Não estou totalmente recuperado, mas tenho condições de brigar por uma vaga na final do salto e solo", falou Diego. Mosiah Rodrigues, único brasileiro classificado para Olimpíada de Atenas, em agosto, competira nos aparelhos: cavalo, paralelas e barra fixa. Domingo, as finais serão transmitidas pelo canal SporTV, a partir das 6h30, com as finais: solo e argolas (masculino); salto e trave (feminino). Às 10h30, finais do cavalo com alças, barra fixa, salto e paralela (masculino); solo e paralela, no feminino.