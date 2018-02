Daiane e irmãos Hypólitos treinam duro Daiane dos Santos e os irmãos Daniele e Diego Hypólito já treinam em Birmingham, na Inglaterra, para a finalíssima da Copa do Mundo de Ginástica Artística, no fim de semana, com os oito melhores do mundo em cada aparelho. Daiane, "Melhor Atleta do Ano" pelo público e "A Mulher Mais Influente do Brasil" na categoria Esporte da revista "Forbes Brasil" -, apresentará a mesma série do Mundial de Anaheim/2003 no solo, competição que lhe rendeu a primeira medalha de ouro internacional, com o duplo twist carpado. Seu joelho direito operado em junho está "se comportando muito bem". A final do solo será no domingo.