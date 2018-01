Daiane e Laís classificadas no salto Apesar da decepção com a contusão de Diego Hypólito, que abandonou a disputa, o Brasil pôde comemorar a classificação de duas ginastas para a final da prova de salto, na etapa de São Paulo da Copa do Mundo. Laís Souza e Daiane dos Santos vão disputar medalha na manhã deste sábado, a partir das 9h30, no ginásio do Ibirapuera. Na classificação desta sexta-feira, Laís Souza conseguiu a melhor nota, com 9,275. Já Daiane dos Santos ficou em terceiro lugar (9,037), atrás também de Oksana Chusovitina, do Usbequistão, que fez 9,237.