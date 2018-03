Daiane e Laís já voltaram aos treinos Daiane dos Santos e Laís Souza - que conquistaram três medalhas na terceira etapa da Copa do Mundo, em Paris, no fim de semana - já se reapresentaram nesta segunda-feira à tarde aos treinos em Curitiba. Mas, mais para um relaxamento, "porque a volta da Europa é cansativa", como explicou Daiane, que terá como próxima competição internacional a Universíade, em agosto, na Turquia. Em outubro, a equipe brasileira disputará a etapa alemã da Copa do Mundo, em Stuttgart. "O ponto alto da temporada será o Mundial da Austrália, em novembro", explicou Eliane Martins, supervisora da CBGin.