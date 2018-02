Daiane e Laís nas finais em Stuttgart Daiane dos Santos e Laís Souza garantiram presença em quatro finais, duas cada, na etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de Ginástica, na Alemanha. Depois das provas classificatórias nesta sexta-feira, elas começam a disputar medalhas neste sábado, a partir das 9h30 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Daiane entrou nas finais das duas provas que disputou em Stuttgart: no solo e nas paralelas. Já Laís, que participou da classificação dos 4 aparelhos da ginástica artística feminina, vai brigar por medalhas também no solo e no salto sobre o cavalo. Neste sábado, acontecem as finais das paralelas e do solo. Já no domingo, serão disputadas as medalhas do salto e da trave. Resultados - Nesta sexta-feira, na provas de classificação, Daiane recebeu a melhor nota no solo (9,387). Foi superior à ucraniana Valeryia Maksyuta (8,912) e à checa Jana Sikulova (8,812). Já Laís Souza foi a quinta colocada (8,712), atrás também da francesa Katheleen Lindor (8,725). O possível duelo entre Daiane dos Santos, quinta colocada nos Jogos de Atenas (2004), com a romena Catalina Ponor, a campeã olímpica no solo, não ocorreu. A rival disputou apenas a trave em Stuttgart, na qual se classificou à final em primeiro lugar (com nota 9,437). O objetivo de Daiane dos Santos é manter a hegemonia em Stuttgart ? ela venceu a prova de solo nas duas últimas edições desta etapa, em 2003 e 2004. E aproveita também para se preparar para o Campeonato Mundial de Melbourne, na Austrália, que será realizado de 21 a 27 de novembro. Nas barras paralelas assimétricas Daiane dos Santos ficou na oitava posição (9,275) nesta sexta-feira. As melhores notas no aparelho foram as da russa Polina Miller (9,537) e da chinesa Lu Huang (9,487). Com seis medalhas na temporada de 2005 da Copa do Mundo, Laís foi a segunda melhor ginasta do salto sobre o cavalo na classificatória (com nota 9,225), atrás apenas da usbeque Oksana Chusovitina (9,269).