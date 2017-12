Daiane é ouro na Copa do Mundo A ginasta Daiane dos Santos conquistou neste sábado em Stuttgart, na Alemanha, a medalha de ouro na final da prova de Solo da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica. Com sua nova acrobacia, o duplo twist estendido, a gaúcha conseguiu 9,337 pontos, e repetiu a medalha de ouro do Campeonato Mundial. Em segundo lugar, ficou a russa Svetlana Khorkina com 9,275 pontos e para completar o pódio, a romena e atual vice-campeã mundial de Solo, Catalina Ponor com 9.237 pontos. Daiane competiu também na final de Paralela e ficou na sexta colocação com a nota 8,700. Já no masculino, Diego Hypólito ficou em quinto lugar na final de Salto, o ginasta fez 9,549 pontos. Neste domingo acontecem, no Feminino, as finais de Salto e Trave e no masculino, Solo, Paralela e Barra Fixa. O Brasil estará sendo representado por Daiane dos Santos na final de Salto.